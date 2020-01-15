* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:45 — REGNUM *Организация, деятельность которой запрещена в РФ

«США на фоне ситуации на Ближнем Востоке пытаются ограничить влияние Ирана в его регионе», — профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев, прокомментировал ИА REGNUM заявление главы Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматьяра.

Афганский политик заявил, что США потребовали от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвать отношения с Ираном.

Читайте также: Зачем США хотят стравить «Талибан"* с Ираном?

Бурнашев отметил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не представляет собой целостную структуру».

«Когда мы озвучиваем предложение о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны разорвать отношения с Ираном, нужно понимать, что часть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к Тегерану не имеют отношения и более того, находятся с ним в конфронтации. Часть групп, наоборот, имеют связи с Ираном. И поэтому более корректно звучал бы вопрос: «Могут ли часть талибов, (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеющих связи с Ираном, разорвать эти отношения»?» — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что «положительный ответ на этот вопрос весьма сомнителен».

»Множество культурных, экономических связей делают разрыв «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Тегерана невозможным. Мотивы Вашингтона в этом вопросе тоже вполне понятны. США на фоне ситуации на Ближнем Востоке пытаются ограничить влияние Ирана в его регионе».

По мнению эксперта, сложно давать однозначные оценки тому, что лежит в основе «мотивов переговоров между Вашингтоном и частью лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

»Весь процесс переговоров неоднороден: как неоднородно движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и неоднозначны мотивы различных представителей властных кругов США. По вопросу Афганистана существуют самые разные политические установки. На уровне Белого дома есть серьезный интерес к нормализации ситуации в Афганистане и экономическому сокращению военного бремени. Но существуют еще интересы военных кругов, спецслужб и они могут иметь свои нюансы, о которых мы можем только догадываться».