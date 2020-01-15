Киев, , 15:49 — REGNUM Расследование убийства трёхлетнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева саботируются украинскими правоохранителями. Об этом заявил сам депутат на пресс-конференции в Киеве, сообщило 15 января издание Strana.ua.

«У меня есть 100% информация, что два человека, причастных к убийству моего сына, свободно гуляют по стране. Ещё я точно знаю, что один из сотрудников правоохранительных органов был в тесном контакте с исполнителями этого убийства», — рассказал потерпевший.

По информации Соболева, покушение на него обошлось организаторам в несколько миллионов долларов.

«Я готов заплатить два миллиона гривен тому, кто предоставит информацию касательно заказчиков этого убийства», — заявил он.

Напомним, ранее по подозрению в убийстве трёхлетнего ребёнка были задержаны бывшие участники гражданской войны в Донбассе в возрасте 18 и 19 лет.

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