Нижний Новгород, , 15:41 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не принесло никаких экономических новшеств. Принципиального изменения экономического курса ждать пока не стоит. Не готовы, полагают авторы telegram-канала «Нижегородский олень».

«Вместо реальных экономических преобразований, системных изменений в налоговой и бюджетной политике — госсубсидии и адресная помощь нуждающимся категориям граждан. Все как по заветам Кудрина и по модели Жириновского. Раздали холопам, детям и крепостным по тысяче рублей. На неискушенную публику сработает — на то и расчет. Пришло время распаковывать кубышку, чтобы укрепить рейтинг власти в преддверии транзита», — считают политологи.

ИА REGNUM напоминает, 15 января президент Владимир Путин в 16-й раз выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных, в том числе главы регионов.