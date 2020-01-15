Москва, , 15:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов приветствовал новые требования к чиновникам в России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Мы называли это национализацией элит», — сказал Миронов.

Он приветствовал предложения президента о необходимости особых требований к любому должностному лицу, чтобы он никогда не имел не то что иного гражданства, но и вида на жительство.

«Вы лучше меня знаете, что сегодня, если полистать, очень у многих есть тот самый запасной аэродром, о котором он, крича с трибуны патриотизма, молчит — вот этого быть не должно», — уверен депутат Госдумы.