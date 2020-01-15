Кировск, ЛНР, , 15:47 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела представителями силовых ведомств Украины территории Донбасса, в результате которого были повреждены линия электропередачи и газовая труба, а также пострадал один человек, возбудили следователи СК РФ. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СК РФ, 10 января 2020 года военнослужащие ВСУ и других украинских силовых ведомств по приказам вышестоящих должностных лиц украинского минобороны провели прицельный обстрел из артиллерийских орудий калибром 122 мм с высокими поражающими свойствами объектов гражданской инфраструктуры в городе Кировске ЛНР.

В результате этого были частично разрушены жилые дома по улицам Железнодорожной и Льва Толстого, а также повреждена высоковольтная линия электропередачи и газовая труба и пострадал 57-летний представитель мирного населения.

«Как полагает следствие, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство гражданских из числа местного населения Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — говорится в сообщении СК РФ

Кроем этого, уточняется, что по данному факту следователи СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).