* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:38 — REGNUM *Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

«Сейчас Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждает на поле боя. Они контролируют около трети территории Афганистана — 31% административных районов. Даже в крупных городах силы армии и полиции запуганы, и стараются не замечать боевиков вместо борьбы с ними. Даже на севере, где Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) традиционно слабее, боевики контролируют 80% туркменской границы и более 50% таджикистанской», — сказал глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович, комментируя ИА REGNUM заявление главы Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматьяра.

Афганский политик заявил, что США, в качестве условия для продолжения переговоров, потребовали от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвать отношения с Ираном.

Российский эксперт в первую очередь обратил внимание на личность афганского политика.

«Гульбеддин Хекматьяр — глава одной из партий Афганистана. Он вплоть до 2010 года участвовал в вооруженной войне против США в стране, после чего заключил мир с Вашингтоном и сейчас находится в легальном политическом поле. Сейчас он призывает лидеров Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идти по его пути», — сказал Мендкович.

Он сомневается, что «для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) его слова будут авторитетной рекомендацией».

»Ведь он заключил мир, но весомого политического веса или влияния не получил. Хекматьяр не набирает большого количества голосов на президентских выборах, у его партии ограниченное количество голосов в парламенте страны. Его основной актив, который он сохранил со времен военных действий — вооруженные отряды. Больших денег у него нет. По крайней мере финансов у него меньше, чем у Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пояснил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что «политический деятель озвучил идею того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны пойти на ряд уступок перед США, одной из которых является отказ от отношений с Ираном. Хотя для Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гораздо важнее отношения с Пакистаном».

«С одной стороны, для Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) едва ли это предложение будет интересным. Сейчас для них договоренности с Вашингтоном или уступки ему — это «сделка с врагом», которая негативно отразится на их имидже внутри Афганистана. Тем более, сейчас Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждает на поле боя. Они контролируют около трети территории страны — 31% административных районов. Даже в крупных городах силы армии и полиции запуганы, и стараются не замечать боевиков вместо борьбы с ними. Даже на севере, где Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) традиционно слабее, боевики контролируют 80% туркменской границы и более 50% таджикистанской».

Но с другой стороны отметил Мендкович, «финансовая помощь из США — важный источник средств для экономики Афганистана, если не считать выращивание опийного мака … На деньги Вашингтона держится государственный бюджет, а население сильно зависит от программ западных НПО в стране».

Эксперт рассказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе закрытых переговоров «настаивают на продолжении зарубежного финансирования после конца войны и вывода американских войск из Афганистана, но пойдут ли на такие жертвы американцы пока сказать сложно».

По его Мендковича, сейчас сохраняется вероятность вывода «большей части военного контингента из Афганистана».

«На это есть политическая воля президента США Дональда Трампа, который обещал завершить вывод войск во время своей предвыборной кампании. Но это не касается военных баз, так как для Вашингтона это стратегически важный актив, ударный кулак против Ирана, России и Китая, особенно на фоне ухудшения ситуации в Ираке и Сирии», — резюмировал Никита Мендкович.