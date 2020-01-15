Москва, , 15:39 — REGNUM Сегодня, 15 января, после оглашения послания состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте Кремля.

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В ходе встречи Путин и Медведев обсудили инициативы, озвученные главой государства в послании.

Также президент и премьер-министром были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией положений послания-2020.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил доверить Госдуме утверждение главы правительства и других федеральных чиновников.

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