Доха, , 15:36 — REGNUM Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль Тани прибыл в Ирак с официальным визитом, об этом 15 января сообщает Anadolu Ajansi.

Дипломат проведет переговоры с высокопоставленными иракскими чиновниками, обсудит с ними последние события в регионе, в частности убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, ситуация в регионе значительно обострилась после убийства генерала Сулеймани и последовавшего за этим удара иранских военных по американским базам в Ираке, при обстреле которых, однако, никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Иранские ракеты «сумели разнести в клочья» военные объекты США — CNN