Оренбург, , 15:33 — REGNUM Заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Евгения Ивлева комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию отметила, что ее, как патриота своего региона; человека, который в Оренбуржье вырос, учился, живет, создал семью; ее порадовали те предложения главы государства, которые касаются увеличения бюджетных мест в региональных вузах и поддержки семей с детьми.

«Как мама второклассника не могу не отметить, что нас ждет бесплатное питание в школах. Это важно для всех семей, несмотря на какой-то статус семьи в плане доходов. Конечно, считаю новость, которая взорвала все наше материнство, — это материнский капитал. Во-первых, продление этой программы. Во-вторых, это утверждение выплаты на первого ребенка. Увеличение суммы маткапитала считаю существенным в плане развития института семьи, материнства и детства. Эти меры однозначно будут способствовать росту демографии», — сказала Евгения Ивлева.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряду социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направленных на улучшение демографической ситуации в России. В частности, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.