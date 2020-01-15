Кызыл, , 15:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию ещё раз показал, что выступает за традиционные ценности. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Эти ценности, по его словам, с древности сохраняются самим народом и закреплены в Конституции. К ним глава отнёс, в частности, приоритет семьи, материнства, отцовства и детства, на которых стоит Россия.

«Думаю, что мои земляки по достоинству оценили новые демографические инициативы из послания нашего Президента. Особенно молодые!», — отметил он, добавив, что именно для них президент поддержал введение маткапитала на первого ребёнка.

По словам Кара-оола, вместе с выплатами на второго и третьего ребёнка получается более 1 млн рублей.

«Мы в свое время о такой помощи даже не мечтали. Уверен, после нынешнего послания президента рождаемость в стране вновь пойдет вверх», — считает глава.

Напомним, сегодня, 15 января президент Владимир Путин в 26-й раз выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных, в том числе главы регионов.

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