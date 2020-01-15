Киев, , 15:33 — REGNUM Действия властей Украины после крушения Boeing 737 в Иране были профессиональными и эффективными. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин во время выступлении на заседании правительства министров Украины, сообщило 15 января информационное агентство «Укринформ».

Дипломат выразила соболезнования семьям погибших.

«Я хотела бы поблагодарить президента и премьер-министра и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и профессионально и эффективно повели себя», — заявила она.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился самолёт «Международных авиалиний Украины». Позже выяснилось, что лайнер был по ошибке сбит иранским ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал в течение недели выплатить по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс. — ) родным жертв авиакатастрофы. Кроме того, все они должны получить страховые выплаты на сумму $345 тыс.

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