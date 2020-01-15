Куала-Лумпур, , 15:29 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил готовность уйти в отставку, если так решит президентский совет «Альянса надежды», сообщает Sindonews.

«Я думаю, что это будет решено четырьмя сторонами вместе. Они решат, уйти мне в отставку или нет», — заявил политик.

Издание отмечает, что передача поста премьер-министра главе Партии народной справедливости Анвару Ибрагиму стала горячей темой с тех пор, как Махатхир Мохамад вернулся, чтобы возглавить Малайзию после выборов в мае 2018. В соответствии с соглашением Анвар Ибрагим, который был освобожден из тюрьмы после получения королевского прощения, заменит Махатира Мохамада на посту премьер-министра. Согласно соглашению, передача полномочий произойдет в течение двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад занял пост министра образования страны после отставки последнего.

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