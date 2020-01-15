Бишкек, , 15:27 — REGNUM Таджикские государственные чиновники — главные провокаторы конфликтов на киргизско-таджикской границе. Об этом заявил депутат Катранского сельсовета Сапарали Борубаев, выступая на митинге, проходящем возле Дома правительства Киргизии, передает «24.kg».

При этом политик выразил мнение, что киргизские власти всегда идут на уступки таджикским чиновникам и «занимаются подавлением местных жителей».

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Также Борубаев акцентировал внимание на том, что таджикистанцы продолжают «ползучую экспансию», пытаясь забрать себе спорные территории на границе с Киргизией.

«Хочу обратиться к соседям: во время гражданской войны киргизы вам оказали поддержку, не забывайте об этом. В наших интересах мирно решить вопросы границы», — подытожил депутат.

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