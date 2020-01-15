Москва, , 15:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов не исключил принятия закона для реализации поручения президента РФ Владимира Путина по голосованию относительно поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Возможно, потребуется… Мы пойдем другим путем и насколько я понял, именно об этом президент и говорил — чтобы было проще, прозрачнее и демократичнее, совсем по простому», — заявил Миронов.

По его мнению, на принятие (в случае поддержки) поправок в Конституцию «потребуется год — полтора».