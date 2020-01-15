Севастополь, 15 января 2020, 15:30 — REGNUM Чтобы выполнить задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию, региональным властям необходимо отладить административную работу. Об этом 15 января журналистам заявил и.о. главы Севастополя Михаил Развожаев, комментируя выступление главы государства.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Существенная часть его выступления была посвящена социальным вопросам. Глава государства заявил, что выплаты нуждающимся семьям поднимут в среднем до 11,5 тысячи рублей, а при рождении первого ребёнка материнский капитал будут выплачивать в сумме 466 тысяч. Для второго и последующих детей сумма господдержки составит более 600 тысяч рублей. Он также сообщил, что с 1 июля 2020 будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения и предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах, ввести бесплатные обеды в школах.
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