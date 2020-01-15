Севастополь, , 15:30 — REGNUM Чтобы выполнить задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию, региональным властям необходимо отладить административную работу. Об этом 15 января журналистам заявил и.о. главы Севастополя Михаил Развожаев, комментируя выступление главы государства.

«Самое главное, что необходимо сделать региональным властям — организовать работу так, чтобы выделенные средства максимально оперативно без лишней бюрократии были реализованы. Если плохо настроено администрирование в регионах, это всегда связана с большим количеством ненужной бумажной работы. Нужно, чтобы на региональном уровне были приняты соответствующие законы, а региональная исполнительная власть должна всё это максимально быстро реализовать», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Существенная часть его выступления была посвящена социальным вопросам. Глава государства заявил, что выплаты нуждающимся семьям поднимут в среднем до 11,5 тысячи рублей, а при рождении первого ребёнка материнский капитал будут выплачивать в сумме 466 тысяч. Для второго и последующих детей сумма господдержки составит более 600 тысяч рублей. Он также сообщил, что с 1 июля 2020 будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения и предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах, ввести бесплатные обеды в школах.

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