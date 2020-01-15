Курск, , 15:38 — REGNUM Усиление мер поддержки семей с детьми и молодых семей, которые только планируют завести ребёнка, вызвано демографической ямой 2019 года, когда в России убыль населения достигла рекордного показателя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

«От президента ожидали двух вещей: ответа на запрос населения на борьбу с бедностью — прежде всего, повышения доходов, ускорения экономического роста — и продолжения разговора о политической реформе и так называемом транзите, который Путин сам начал на предшествовавшей пресс-конференции.

По социальной части ответ прозвучал, но он прозвучал достаточно специфически. Борьба с бедностью сосредотачивается фактически вокруг исключительно демографического вопроса. Действительно, выделяют серьёзные деньги, ресурсы и предпринимаются серьёзные меры по поддержке семей с детьми. Это очень проработанная программа», — отметил эксперт.

По мнению политолога, направленность мер социальной поддержки вызвана демографическими проблемами России.

«Как я понимаю, прошлогодняя рекордная убыль населения произвела на Кремль серьёзное впечатление, поэтому вокруг этого вопроса борьба с бедностью теперь сосредоточена. С точки зрения демографической программы — её можно приветствовать, но я большего ожидал в плане предложений по борьбе с бедностью. Появлялось много инициатив, но они в послании озвучены не были, а основные ресурсы будут брошены на поддержку семей.

В теме социальной политики были два ключевых приоритета: борьба с бедностью через поощрение семей и рождаемости и программа модернизации здравоохранения — они чётко заявлены. Плюс в образовании увеличение бюджетных мест в вузах — это следует приветствовать, но надо понимать, что это только одна из мер», — считает Владимир Слатинов.