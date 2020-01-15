Москва, , 15:19 — REGNUM Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики. Такое мнение высказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

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«Это маленький шажок в сторону парламентской республики», — заявил Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая перед Федеральным собранием с ежегодным посланием, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Глава государства убеждён, что Россия «не может нормально развиваться и просто существовать стабильно в форме парламентской республики».

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Путин отметил, что за занимающим должность президента России должно закрепляться право освобождать от должности премьер-министра и его заместителей. Также, по его словам, глава государства должен сохранять за собой управление правоохранительными органами и армией страны.

Добавим, что российский лидер также выдвинул ряд инициатив, среди которых расширение полномочий парламента по формированию правительства страны.