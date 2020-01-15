Москва, , 15:19 — REGNUM

В послании президента есть противоречие — между акцентом на идею «максимального вовлечения людей в принятие решений» и философией предложенных подходов к ключевым проблемам увеличения численности населения и преодоления бедности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 января, комментируя предложения Владимира Путина.

«В Послании президента Федеральному собранию России моё внимание привлекло очевидное, на мой взгляд, противоречие. Это противоречие между акцентом на идею «максимального вовлечения людей в принятие решений», с одной стороны, и философией предложенных финансово-экономических подходов к ключевым для нас сегодня проблемам увеличения численности населения и преодоления бедности — с другой .

Речь идёт о том, что эти проблемы государство намерено решать само, путем государственных субсидий, граждане в этом участвуют только в качестве получателей. Мне же представляется более действенной другая философия: дать, наконец, гражданам такую заработную плату, открыть им другие источники самостоятельного зарабатывания денег, которые позволяли бы им быть платёжеспособными во всех случаях, в том числе и в случае желания иметь детей, или при необходимости, например, купить лекарства.

Для меня, как человека, отдавшего 25 лет государственной службе и имеющего сорок лет трудового стажа, унизительно было бы полагаться на то, что мое лечение зависит от решения государства выделить или не выделить мне деньги на те или иные медикаменты. Но сегодня я в состоянии избежать этого унижения только благодаря тому, что, находясь на пенсии, продолжаю работать. Большинство же пенсионеров в нашей стране находятся именно в таком унизительном положении: они проработали долгие годы на благо страны, а самые необходимые в старости вещи купить на пенсию не в состоянии. В смысле улучшения материального положения этой категории наших граждан я в послании ничего не услышал.