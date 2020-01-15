Киев, , 15:19 — REGNUM На Украине эксперты по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию обратили внимание на существенную разницу в приоритетах у Москвы и Киева.

«Путин — приоритеты: демография, образование, медицина. Украина — декоммунизация, деиндустриализация, деградация», — комментирует политический эксперт, экс-депутат Рады Александр Голуб.

«Главное — правильно выбрать приоритеты. Думаю, с такими приоритетами мы Путина одной левой сделаем», — иронически поддержал дискуссию политолог Василий Стоякин.

ИА REGNUM напоминает, что очередное послание главы России Федеральному собранию было озвучено сегодня, 15 января.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что из тезисов президента РФ можно сделать вывод о неизменности позиции Москвы по Донбассу и реализации Минских соглашений.