Улан-Удэ, , 15:17 — REGNUM Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию означает начало новой эпохи. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Будуев («Единая Россия») от Бурятии на своей странице в «Фейсбук».

"Речь шла о таких аспектах жизни страны, которые так или иначе касаются каждого из нас. Без лишнего пафоса — конкретные цели, конкретные сроки», — отметил он.

По его словам, глава государства второй год подряд уделяет огромное внимание социальной сфере и внутренней политике страны. Он отметил, в частности, акцент на обязательном горячем питании дошкольников, доплату учителям за классное руководство.

Кроме того, расширение программы маткапитала на первого ребенка, по мнению Будуева.

«Принято. Будем работать», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов («Единая Россия») назвал речь президента воодушевляющей, особенно в части образования. Кроме того, он указал на «беспрецедентные меры поддержки молодой семьи».

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