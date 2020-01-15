Сеул, , 15:25 — REGNUM В Южной Корее изучают возможность индивидуальных поездок граждан страны в горы Кымган. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

«Индивидуальный туризм не попадает под санкции Совета Безопасности ООН», — отметили в министерстве.

Известно, что 14 января в рамках новогодней пресс-конференции президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что индивидуальный туризм может стать новым направлением сотрудничества между Севером и Югом.

В министерстве объединения также отметили, что на примете властей есть несколько межкорейских проектов, которые можно было бы реализовать после проведения консультаций между представителями США и Южной Кореи, а также проекты, которые две Кореи могли бы продвигать самостоятельно.