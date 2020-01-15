Грозный, , 15:12 — REGNUM Глава Чечни считает, что в России необходимо ввести должность ответственного за соблюдение прав семей. Этот человек будет непосредственно подчиняться президенту РФ. Такое мнение высказал Рамзан Кадыров, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

«В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института Уполномоченного по правам семьи при президенте России. Это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в нашем обществе», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни высоко оценил то, что президент начал свое ежегодное послание именно с вопроса демографии. По мнению Кадырова, численность населения является одним «из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства».

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