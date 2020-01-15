Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Очередное послание президента Владимира Путина станет импульсом для развития России и для решения наиболее насущных проблем: в здравоохранении, демографии и образовании. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«И, в некоторой степени, изменится роль государства, формирование органов власти. На мой взгляд, это действительно в целом станет серьёзным толчком к развитию и улучшению ситуации в стране», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января глава государства выступил со своим очередным посланием. Оно стало реально революционным. Владимир Путин предложил поправки в Конституцию, расширяющие полномочия Федерального собрания, отменяющие приоритет международного права над российским и т.д. Также был предложен целый блок социальных инициатив: по здравоохранению, поддержке семей с детьми, высшему образованию и многому другому.