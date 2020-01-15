Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Масштабные изменения политической системы страны, которые сегодня анонсировал в рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, будут проведены в преддверии транзита власти в 2024 году и, может быть, даже раньше. Об этом ИА REGNUM сказал 15 января директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. Он считает предложенные сегодня новации поистине историческими.

Медный всадник Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Солонникова, в настоящий момент речь идет о создании в политической системе России новых центров силы. Если до сих пор Россия была «супер-президентской республикой», где был единый центр принятия всех решений, определения векторов развития, то сейчас предполагается наделить новыми полномочиями Государственную думу.

Это предполагает, прежде всего, усиление роли парламента в части формирования исполнительной власти, в ходе утверждения премьера, вице-премьеров, федеральных министров, что фактически означает переход к парламентско-президентской форме управления страной.

По словам Солонникова, тем самым происходит «последовательное развитие политических парламентских процессов».

Если вспомнить 1993 год — год принятия действующей Конституции РФ, то с тех пор можно заметить, какой огромный шаг вперед сделала политическая система России.

«Воспитание парламентской культуры привело к тому, что сейчас можно говорить о наделении партий новыми, дополнительными полномочиями, отвечающими практически за формирование кабинета министров, за исключением силового блока», — отметил Солонников.

По мнению эксперта, это важнейший этап в развитии России, возможно, наиболее важный с 1917 года.

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Второй, не менее важный момент, который прозвучал в послании президента — формирование еще одной политической силы — Государственного совета, полномочия которого должны быть прописаны в Конституции России.

«Фактически не только парламент будет определять направления политической жизни, но и какие-то функции будут переданы Госсовету. Вопрос о том, какие и как это будет звучать, — следующий этап, но мы видим, что заявлено новое направление по формированию нового федерального органа высшей власти в РФ. Он напрямую связан с идеей транзита, подобные решения принимались в ряде постсоветских республик, Россия сейчас идёт по этому же пути», — отметил собеседник ИА REGNUM.

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По мнению политолога, если все заявленные Владимиром Путиным решения будут приняты, то от «супер-президентской» модели страна перейдет к «многоглавой» с несколькими конкурирующими центрами принятия решения.

«Единой фигуры, которая управляет страной как сейчас, после транзита, по-видимому, уже не предполагается. Может быть, юридически это не такие большие изменения в Конституции, но то, что этот вопрос будет приниматься по результатам опроса мнения жителей страны, — очень важно», — отметил Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, формат транзита не предполагает, что на данный момент можно уже говорить, как будет разыграна эта партия в ближайшее время. Сейчас идет серьёзная конкуренция за то, как будут расставлены в новой конфигурации будущие политические игроки.

«Я не уверен, что в новой конфигурации именно Дмитрий Анатольевич претендует на место президента. Да, он и люди вокруг него — один из ведущих центров силы, но, во-первых, далеко не единственный и, во-вторых, совершенно не гарантированно побеждающий», — отметил Дмитрий Солонников.

В следующем году состоятся выборы в Государственную думу по новым правилам и с новыми полномочиями. Это значит, что возможен и новый премьер-министр России, добавил политолог.