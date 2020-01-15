Москва, , 15:07 — REGNUM Российский президент Владимир Путин озвучил беспрецедентные меры поддержки семей в послании Федеральному собранию. Об этом заявил 15 января журналистам губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Он выразил уверенность, что мероприятия станут по-настоящему действенными и принесут реальные результаты. Такая поддержка очень важна, люди должны в короткие сроки увидеть результат, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил о выплатах материнского капитала за первого ребёнка в семье, увеличении выплат на последующих детей, обеспечении школьников бесплатным питанием и выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Президент предложил ряд других мероприятий в области школьного и высшего образования.

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