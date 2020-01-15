Киев, 15 января 2020, 15:07 — REGNUM Правительство Украины утвердило список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил 15 января телеканал 112.ua.
По его словам, в список вошли: «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», завод «Маяк», «Укрпошта», «Укрзализныця», «Укрэнерго», «Энергоатом», «Укроборонпром» и другие.
Гончарук пообещал усилить контроль над использованием имущества стратегических компаний и их эффективным управлением.
Как передавало ИА REGNUM, ранее был опубликован список украинских предприятий, которые подлежат приватизации.
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