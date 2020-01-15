Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Вступление Казахстана в Группу государств против коррупции (ГРЕКО) обсудили президент республики Касым-Жомарт Токаев и исполнительный секретарь группы Джанлуку Эспозито. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Казахстанский лидер выразил благодарность Совету Европы за поддержку в присоединении страны к ГРЕКО. Токаев считает, что вхождение Казахстана в группу придаст импульс для борьбы с коррупцией.

Эспозито, в свою очередь отметил, что сотрудничество Казахстана и ГРЕКО будет способствовать продвижению принципов борьбы с коррупцией и совершенствованию государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с 2020 года в госорганах начнется поэтапное сокращение чиновников, что связано с формированием новой модели государственного управления. Эта модель носит сервисный характер с минимизацией государственных функций и передачей этих функций частному сектору.

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