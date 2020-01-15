Оренбург, , 15:03 — REGNUM В Оренбурге первый кандидат на пост главы города сегодня, 15 января, подал документы в конкурсную комиссию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

Первым претендентом стал Константин Расейкин, который является директором ООО «Сервис-Электромонтаж». Примечательно, что в 2018 году он уже участвовал в конкурсе на пост градоначальника.

Напомним, прием документов на конкурс осуществляется с 13 по 23 января, а 30 января пройдет собеседование с кандидатами.

Добавим, место главы Оренбурга стало вакантным в декабре 2019 года после отставки Дмитрия Кулагина. Он добровольно досрочно сложил полномочия. В настоящее время Кулагин работает вице-губернатором, руководителем аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге стартовал конкурс на пост главы города