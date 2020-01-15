Киев, , 15:07 — REGNUM Из тезисов послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно сделать и некоторые выводы насчет Украины, заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник сегодня, 15 января.

«Что это означает для Украины? Скорее всего, незыблемость нынешнего российского курса в части требования выполнения Минских соглашений и продолжения интеграции Донбасса в состав РФ», — отметил политолог.

«Посмотрим, удастся ли России реализовать все поставленные задачи и не споткнется ли она «на пороге», — добавил Бортник.

Также центральные украинские СМИ обратили внимание на предложение президента России передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра страны, отметив, что это «неожиданное заявление о передаче части своих полномочий».

ИА REGNUM напоминает, что очередное послание президента России было озвучено сегодня, 15 января.