Тбилиси, , 15:00 — REGNUM В Грузии потребовали от стран Евросоюза введения финансовых санкций против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Акцию у представительства ЕС в Тбилиси провели члены так называемого гражданского движения «Шецвале» («Измени»), одной из множества новых малочисленных по составу общественных организаций, учрежденных на волне проводившихся оппозицией в течение прошлого года антиправительственных и антироссийских акций протеста.

Акция и на этот раз была малочисленной по составу, но оснащенной постоянными атрибутами — свистками и плакатами, на которых «гражданское движение» требовало от Запада поддержки своего протеста, введения санкций против Бидзины (Иванишвили), а также призывало США удовлетворить требование «остановить грузинского олигарха».

«Мы призываем западных партнеров и всех, кто еще верит в развитие грузинской демократии, ввести санкции против Бидзины Иванишвили, потому что единственное, чего он реально боится, это введение санкций на его имущество», — заявил на акции один из активистов «Шецвале».

Движение «Шецвале» было учреждено в ходе организованной «Национальным движением» в сентябре прошлого года акции у администрации президента Грузии, где соратники Саакашвили выражали протест против помилования президентом лиц, осужденных за убийство.

Напомним, что после этого акта помилования президент Саломе Зурабишвили объявила временный мораторий на помилование и возобновила его только после утверждения нового порядка помилования, издав очередной акт перед праздником Рождества.