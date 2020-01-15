Москва, , 15:00 — REGNUM Поправки Конституции РФ, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, существенно увеличат роль парламента и губернаторов и могут быть приняты уже в 2020 году. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Президент сказал, что наша страна в любом случае остается президентской и централизованная власть в этом смысле не подлежит изменению, но, конечно, мы видим предложение по очень серьезному увеличению полномочий парламента. Для Госдумы — с точки зрения утверждения конкретных членов кабинета министров и министров, вице-премьеров — конечно, это очень серьезные дополнительны полномочия, которые, как сказал президент, не только дают возможность, но и повышают ответственность парламента», — подчеркнул Жуков.

По его словам, роль парламента в целом возрастет и за счет новых полномочий Совета федерации, который получит право согласовывать кандидатуры глав силовых ведомств, а также предлагать оправлять в отставку судей Верховного и Конституционного судов.

«Очень серьезная новелла — это введение в Конституцию Госсовета и определение его полномочий. Пока подробно этот вопрос не был освещен, но… безусловно, это очень серьезно повышает роль губернаторов, потому что, по сути, Госсовет состоит из губернаторского корпуса», — заявил Жуков

По его словам, эти нововведения могут быть внесены в Госдуму и обсуждены уже в текущем, 2020 году.

«Президент сказал, что необходимо всенародное обсуждение (изменения Конституции)… Но, наверное, в этом году это вполне можно реализовать — времени достаточно, год только начался», — считает Жуков.