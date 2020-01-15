Киев, , 14:58 — REGNUM Лидер политической партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук заявил о скором выпуске нового альбома группы «Океан Эльзы» уже в нынешнем году.

Об этом Вакарчук сообщил 15 января в интервью телеканалу «24».

Вакарчук отметил, что сейчас он активно работает над созданием альбома, в частности, прослушивает демоверсии новых треков. По его словам, новый альбом следует ожидать уже к концу 2020 года. Впрочем, ни название новой пластинки, ни количество песен на ней музыкант-политик пока не рассекречивает, уточняет издание.

«Вроде и не плохо, что он и группа выпускают новый альбом. Фанаты будут довольны… Но как-то в сложные времена для страны, хотелось больше господина Вакарчука в парламенте, а не на песках в отпусках или студии звукозаписи», — заявил в своем комментарии политолог Дмитрий Раимов.»Скажите, а уже можно спрашивать, сколько получил Вакарчук за свои видео и участие в выборах? Или в непростое время это еще нельзя спрашивать?», — также задался вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что фракция «Голос» имеет 20 депутатов в Верховной раде нынешнего созыва. Формальным главной фракции является не Вакарчук, а депутат Сергей Рахманин.