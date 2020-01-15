Вашингтон, , 15:01 — REGNUM «Новые доказательства» в деле об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу переданы в Комитет по разведке в американской палате представителей. Об этом 15 января сообщил глава комитета Адам Шифф в своём письме главе судебного комитета палаты представителей США Джерри Надлеру.

«Я передаю судебному комитету палаты представителей два флэш-накопителя, содержащих дополнительные записи и другие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте», — приводит РИА новости текст письма.

Также в нем Шифф отметает, что возглавляемый им комитет продолжает получение и анализ потенциально значимых доказательств «и дополнительно передает их в соответствии с резолюцией палаты №660 в случае необходимости».

Кроме этого, глава комитета сообщает, что в одном из флэш-накопителей содержатся записи телефонных звонков, а в другом — переписка предпринимателя Льва Парнаса, который, предположительно, занимался на Украине выполнением поручения Рудольфа Джулиани — адвоката президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что процедура импичмента американского президента Дональда Трампа в Сенате США, вероятно, начнётся 21 января 2020 года.