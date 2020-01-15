Москва, , 14:54 — REGNUM Голосование по поправкам в Конституцию должно стать условием для принятия каких-либо окончательных решений по этой части. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Поправки, которые предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов», — заявил Путин.

«Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти — считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по их результатам принимать окончательное решение», — подчеркнул он.