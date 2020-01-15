Архангельск, , 14:53 — REGNUM Расширение роли парламентов губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил в числе важнейших заявлений послания президента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Послание можно назвать историческим, поскольку меняется форма управления государством, значительно повышается роль и влияние парламента во всех сферах принятия решений», — заявил глава региона.

Он также отметил, что резидент представил большой пакет законов, направленных на поддержку семей с детьми, борьбу с бедностью, повышение реальных доходов. огромное внимание уделено образованию, причем как самим обучающимся, так и учителям, и приведению в порядок образовательных учреждений.

«При существенной поддержке федеральной власти это потребует также серьезных законодательных и ресурсных решений со стороны регионов. Мы к этому готовы и, безусловно, примем необходимые решения в ближайшее время», — подчеркнул Игорь Орлов.

Ключевым для региона из озвученных вопросов Орлов считает обеспечение кадрами системы здравоохранения.

«Без увеличения количества целевых мест в медицинских вузах нам не решить эту проблему, особенно в небольших и удаленных территориях. В целом здравоохранение ждут большие изменения, в частности, новая система оплаты труда», — заявил он.

Игорь Орлов также отметил посыл Путина о необходимости более грамотного выстраивания публичности власти.

«Уверен, что вместе мы выполним все поставленные прорывные задачи», — заключил он.