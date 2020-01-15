Москва, , 14:53 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина о том, что решение поставленных задач зависит от командной работы властей всех уровней. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Он отметил, что предусматривать в бюджете колоссальные расходы на социалку — это лишь полдела. Если исполнители не станут тратить эти средства эффективно, то население не ощутит перемен.

Также Альшевских напомнил, что в Свердловской области ранее сталкивались со срывом федеральных инициатив, в частности во время строительства ФАПов. «Подрядчик нарушал сроки, когда региональный Минздрав не решал кадровые вопросы…» — написал депутат.

Также политик констатировал, что Владимир Путин в курсе просчётов на местах. По этой причине он лишний раз поручил Общероссийскому народному фронту мониторить развитие медицины в сельской местности.

«Саботаж государственной политики недопустим. Не нужно стесняться снимать бездеятельных чиновников с должностей за бездействие. Только так добьёмся результатов», — заключил Альшевских.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил 15 января с ежегодным посланием. Он выдвинул целый ряд революционных инициатив, в частности предложил серьёзные поправки в Конституцию.