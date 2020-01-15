Душанбе, , 14:52 — REGNUM Посольство США в Таджикистане передаломинистерству обороны этой страны лёгкий автотранспорт, способный совершать различные виды операций в горных и труднодоступных районах страны. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В торжественной церемонии передачи транспорта приняли участие посол США Джон Марк Поммершайми замминистра обороны Таджикистана, генерал-майор Махмадзода Сухроб Талбак.

По сообщению пресс-службы посольства США, транспорт был предоставлен минобороны Таджикистана по программе финансирования иностранных военных. Общая сумма поставки составила 575 тыс. долл. О количестве единиц и моделей переданного транспорта не сообщается.

В посольстве напомнили, что США сотрудничают с Таджикистаном на протяжении 27 лет. За это время в различные отрасли страны правительство Соединенных Штатов вложило более 1,9 млрд долл.