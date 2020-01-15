Владикавказ, , 14:51 — REGNUM Если жители Северной Осетии решат, что в республике необходимы прямые выборы руководителя субъекта, то никто не будет чинить им препятствий. Нынешний глава РСО-Алании Вячеслав Битаров не против таких выборов. Об этом он сам заявил 14 января в ходе пресс-конференции.

«Если мы определимся с мнением, что народ требует прямых выборов, то, пожалуйста, я не против этого, я уже это говорил», — цитирует Битарова ТАСС.

При этом руководитель субъекта заверил, что самым главным является то, чтобы волеизъявление народа проходило спокойно и чтобы ситуацию в республике не раскачивали никакие группы и лица, которые руководствуются личными амбициями.

Напомним, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров был избран на пятилетний срок парламентом региона в сентябре 2016 года. Его полномочия заканчиваются в 2021 году. Прямые выборы на Северном Кавказе осуществляются лишь в Ставропольском крае и Чечне.