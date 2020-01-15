Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что все новые меры социальной поддержки населения, которые в своем послании предложил президент Владимир Путин, в Ленобласти будут поддержаны, в том числе за счет средств регионального бюджета. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.

По словам Дрозденко, послание президента в этом году было «полностью о человеке и семье, которые и есть главная ценность России».

Губернатор заявил, что предложенное Путиным бесплатное обеспечение всех школьников начальных классов горячим питанием «безусловно и без проблем обеспечат все школы Ленобласти с 1 сентября 2020 года».

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Кроме того, с помощью принятого в регионе Социального кодекса к 1 января 2021 года в Ленинградской области не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума.

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Кроме того, в Ленобласти сохраняется темп строительства социальных объектов. «Через два года полностью закроем вопрос с местами в детских садах и второй смены в школах», — пообещал Александр Дрозденко.

«Поддержим все инициативы президента дополнительным региональным финансированием», — заверил глава Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Ленобласти на 2020 год утверждены в объеме 146,1 миллиарда рублей, расходы — 154,1 миллиард рублей. Дефицит составит 6% от собственных доходов.

В ближайшие годы приоритетными направлениями для бюджета останутся здравоохранение, образование и социальная сфера.

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