Москва, , 14:48 — REGNUM Основной закон должен закрепить независимость судей, а также порядок смещения с должности. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи», — заявил Путин.

Предложение сделано исходя из сложившейся практики, этого «явно сегодня не хватает», добавил президент.