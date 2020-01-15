Кигали, , 14:49 — REGNUM Власти Руанды поддержали наступление вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДР Конго) на повстанцев этнической группы хуту, действующих в пограничном регионе между двумя странами. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, повстанцы Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР) действуют в провинциях Северное Киву и Южное Киву в восточной части ДР Конго.

Оливье Ндухунгире, министр Руанды по делам Восточной Африки, заявил, что эта группа будет побеждена конголезской армией.

«Благодаря конголезской армии дни ДСОР сочтены», — написал он в своем аккаунте в Твиттере.

Как передают репортеры, в воскресенье, 12 января, представители ДСОР обвинили президента Руанды Поля Кагаме и главу ДР Конго Феликса Чисекеди в «заключении пакта об убийстве руандийских беженцев на востоке ДРК».