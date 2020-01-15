Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM В достаточно благополучном Санкт-Петербурге до сих пор ощущается нехватка врачей и другого медицинского персонала, не говоря уж о других, менее состоятельных регионах России. Поэтому предложенные в послании президента РФ Владимира Путина меры по решению проблемы дефицита медицинских кадров очень важны для всей страны. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, президент предложил увеличить число бюджетных мест в вузах, прежде всего региональных, а также увеличить квоту целевого набора в медицинских вузах.

«Даже в Петербурге не хватает медицинских кадров как среднего звена, так и врачей, специалистов. Поэтому предложенная президентом мера даст возможность решить кадровую проблему», — сказал Беглов.

Он также обратил внимание на необходимость расширения подготовки научных кадров для медицины, прежде всего по узкопрофильным темам и педиатрии.

Читайте также: Медицинские специальности: Путин предложил расширить целевое обучение

Кроме того, Александр Беглов напомнил, что в Петербурге все детские поликлиники уже перешли на систему «бережливых» поликлиник, экономящих время для родителей при приёме врачами — «чтобы детишки не стояли в очереди, чтобы была открытая регистратура, чтобы была комната детская».

«И самое главное — разделили грудничков и более взрослых ребятишек, потому что с грудничками очень сложно стоять в общей очереди», — добавил Беглов.

Он добавил, что в 2020 году в Петербурге все взрослые поликлиники тоже должны перейти на формат «бережливых».

»Человек, который приходит в поликлинику, должен чувствовать себя комфортно, чувствовать, что о нем заботятся», — резюмировал Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге насчитывается уже 51 «бережливая поликлиника»

Читайте ранее в этом сюжете: На электронные медкарты петербуржцев потратят почти 2 млрд рублей