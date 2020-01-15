15 января 2020 | Время чтения 10 мин

Андро Малкин, , 18:38 — REGNUM Международная организация Human Rights Watch (HRW) в своем очередном отчете за 2019 год подвергла резкой критике политику правительства Грузии по различным направлениям. При чтении опубликованного на сайте HRW отчета невольно возникает ощущение, что написан он был под диктовку и в угоду интересам так называемой грузинской оппозиции — соратников и псевдооппонентов экс-президента Михаила Саакашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценке HRW, 2019 год в Грузии был ознаменован политической напряженностью и постоянными протестами вокруг вопроса реформы избирательного законодательства.

Относительно разгона акции 20 июня, поводом для которой был выбран визит в Тбилиси президента МАП, депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и которая переросла в антироссийские, а затем и антиправительственные акции, в отчете говорится, что этот протест был «в основном ненасильственным», а правительство «использовало для разгона акции чрезмерную силу, задержав и ранив десятки людей».

Протесты в Грузии. 2019 George Melashvili

При этом HRW ничего не говорит о попытке захвата здания парламента и свержения власти, к которому на акции 20 июня открыто призывали своих сторонников лидеры оппозиции, не упоминает о многочисленной группировке натренированных и накачанных мужчин, вероятно, бывших спецназовцев, с помощью которых оппозиция планировала вторжение в парламент. Не пишет о нападениях на сотрудников полиции и нанесенных им телесных повреждениях. Подобные действия со стороны участников акции расцениваются как «мирные» и «ненасильственные». И, конечно, ничего не сказано о совершенно неэтичном поведении депутатов от так называемой оппозиции в зале заседаний парламента, где они нанесли оскорбления председателю Межпарламентской ассамблеи православия Сергею Гаврилову и сорвали запланированную на 20 июня сессию международной организации.

Согласно информации HRW, протестующие в Тбилиси требовали досрочных выборов и изменения действующей смешанной избирательной системы, которая, по мнению экспертов HRW, обеспечивает победу на выборах правящей партии.

Западных правозащитников сегодня крайне тревожит отсутствие в Грузии ответственности за нарушения, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов. Имеются ввиду в основном действия полиции во время разгона акций протеста оппозиции. А применять силу для прекращения беспорядков в Тбилиси правительству Грузии в течение прошлого года пришлось несколько раз. Как во время визита Сергея Гаврилова, так и после него, в том числе в ноябре, когда парламент не смог принять обещанные правящей партией поправки в Конституцию, обеспечивающие переход на пропорциональную избирательную систему.

Отметим, что правительство экс-президента Саакашвили действовало в отношении политических оппонентов более жестко и жестоко, акции протеста подавляло безоговорочно, без предупреждения, и в результате разгона акций митингующие не только получали увечья, но и лишались жизни. HRW все эти нарушения в своих отчетах в те годы «обходила стороной» и лишь укоряла правительство Саакашвили за «непропорциональную силу».

Грузинские полицейские Ministry of Internal Affairs of Georgia

Сотрудники правоохранительных органов нарушали закон и при правлении «Национального движения», о чем в те годы пыталась проинформировать мировое сообщество тогдашняя грузинская оппозиция, но международные правозащитники на мнение той оппозиции не ориентировались и в основном руководствовались информацией, предоставляемой правившей в тот период партией.

«К другим областям, вызывающим озабоченность, относятся слабое регулирование труда, приводящее к нарушению безопасности работников, угрозы плюрализму средств массовой информации, неоправданно жесткие законы о наркотиках и дискриминация в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ)», — констатирует в своем отчете за 2019 год HRW.

Разъясняя свои претензии к проводимой нынешним правительством Грузии наркополитике, правозащитная организация отмечает, что, хотя общее число возбужденных в связи с наркотиками уголовных дел продолжало сокращаться, власти жестко преследовали людей «за простое потребление наркотиков (за исключением марихуаны) или их хранение для личного пользования». HRW недовольна тем, что связанные с наркотиками уголовные преступления в Грузии часто приводят к длительным срокам заключения, штрафам, запретам и лишению других прав, включая право управлять транспортным средством или работать на различных должностях.

Отметим, что декриминализацию, а затем в определенной мере и легализацию потребления марихуаны нынешнее правительство Грузии ввело под давлением «прозападной» оппозиции и не без влияния со стороны Запада, что вызвало протест в самом грузинском обществе. Сегодня имеющие «наркопривязанность» граждане Грузии свободно, безнаказанно не только сами выращивают и курят марихуану, но и свободно, на глазах у соседей, продают ее таким же «привязанным» и желающим покурить травку согражданам. И никто ни к какой ответственности за это их не привлекает. Видимо, HRW надеется, что аналогичным образом в Грузии будут «потреблять» и другие, более сильные наркотики.

Беспокоит HRW и состояние трудового законодательства Грузии и защита права граждан на безопасный труд. По информации организации, полученной от Объединения профсоюзов Грузии, только в октябре 2019 года в результате несчастных случаев на производстве погибли 36 рабочих, а 107 человек получили ранения.

«Трудовое законодательство Грузии недостаточно регулирует рабочее время, время отдыха, еженедельные перерывы и ночную работу, а также не предусматривает государственного надзора за всеми условиями труда… Например, рабочие некоторых марганцевых шахт работают в 12-часовую смену под землей, в том числе ночью, в течение 15 дней подряд, что приводит к истощению и увеличению вероятности несчастных случаев на производстве и травм. В мае около 2500 шахтеров некоторых из этих шахт объявили забастовку на 12 дней, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы», — говорится в отчете.

Шахта

Не лучше были условия труда на тех же шахтах и при прежней власти, хотя тогда особого беспокойства у HRW данное обстоятельство не вызывало.

Особенно резко и негативно оценивает правозащитная организация состояние свободы СМИ в Грузии, выделяя из всей череды прошлогодних событий те, которые развернулись вокруг «самой популярной», по определению HRW, телекомпании «Рустави 2».

По оценке HRW, решение Европейского суда по правам человека по делу «Рустави 2» потрясло грузинское медиапространство. «В результате право собственности перешло к бывшему владельцу, Кибару Халваши, который утверждал, что был вынужден продать компанию в 2006 году ниже рыночной стоимости. Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия утверждал, что иск был организован правительством с целью захвата телекомпании, поскольку она считалась связанной с оппозицией», — отмечает в своем отчете HRW.

Международная организация укоряет новое руководство «Рустави 2» за невыполнение обещания невмешательства в редакционную политику телекомпании и отмечает, что из-за конфликта интересов почти весь отдел новостей телекомпании был вынужден уволиться, что привело к временной остановке новостного вещания «Рустави 2».

Среди нарушений, который выявила HRW в деле «Рустави 2», указано и предъявленное бывшему гендиректору телекомпании Нике Гварамия обвинение в злоупотреблении служебным положением и заключении фиктивной сделки на размещение коммерческой рекламы, в результате которой телеканалу был нанесен ущерб на $2,5 млн. HRW констатирует, что «некоторые общественные организации расценили ускоренный характер расследования как политически мотивированный, скорее всего, направленный на преследование оппонентов и критикующих СМИ.

Отметим, что состояние свободы слова и СМИ при правлении Михаила Саакашвили и его соратников было гораздо тяжелее, и журналисты не могли так открыто и резко высказывать высокопоставленным должностным лицам те обвинения, которые сегодня при каждом удобном случае сыплют в лицо президенту, премьеру и другим членам правительства и депутатам парламента оппозиционно настроенные репортеры-корреспонденты. При правлении Саакашвили к президенту обращались публично исключительно вежливо, лишних вопросов никогда не задавали и замечаний не делали.

Михаил Саакашвили дает интервью

А те, кто в кулуарах невзначай мог обронить в адрес власть имущих нежелательное или нецензурное слово, объявлялись иностранными, чаще всего российскими агентами и отправлялись за решетку. В стране царил страх. Телефоны прослушивались, и граждане в личных беседах боялись сказать лишнее слово. И лишь однажды, когда срок правления Саакашвили уже близился к концу, на пресс-конференции в президентском дворце один из журналистов посмел задать тогдашнему президенту нелицеприятный для него вопрос, на что тот отреагировал очень гневно и покинул зал. И эта свобода СМИ для HRW в тот период была вполне приемлемой. В отчетах международной организации делались лишь общие замечания о необходимости большей демократичности и свободы в выражении собственного мнения.

В нынешний отчет вошел еще один оппозиционно настроенный по отношению к правительству «Грузинской мечты» и явно поддерживающий партию экс-президента Саакашвили телеканал «Пирвели», так как у его учредителя возникли проблемы с правосудием. А именно предприниматель Автандил Церетели, сын которого сегодня руководит этим телеканалом, оказался замешанным в деле об отмывании незаконных доходов, возбужденном против банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Речь идет о сделке, которую Хазарадзе и Джапаридзе, как руководители АО «ТВС Банк», заключили с компанией Церетели в 2008 году на сумму до $17 млн. Банкиры вначале перечислили эти деньги на счет компании Автандила Церетели, а потом он перевел их обратно займодателям. Со ссылкой на представителей гражданского общества HRW расценивает возбужденное прокуратурой уголовное дело как попытку «оказать давление на независимую и критически настроенную телекомпанию».

И, по традиции, HRW не обошла вниманием проблемы общества ЛГБТ в Грузии, которым представители православной общественности не позволили в этом году отметить день гендерного равноправия. По этой же теме в отчет вошли и акции протеста, устроенные в Тбилиси и Батуми во время премьерного показа фильма «А потом мы танцевали» на тему «гомосексуальной любви». По мнению HRW, эти акции были организованы ультранационалистическими группами ненавистников и их сторонниками, но полиция должным образом на их действия так и не отреагировала. Лишь задержала 27 человек по обвинению в мелком хулиганстве и одного по обвинению в насилии.

HRW приводит в отчете и реакцию международных партнеров Грузии на многочисленные нарушения прав человека. В частности, рабочая группа ООН по предпринимательству и правам человека после визита в Грузию выразила озабоченность по поводу адекватности нормативно-правовой базы для трудовых инспекций. В мае прошлого года ООН, ЕС, США и Совет Европы совместным заявлением призвали правительство Грузии положить конец дискриминации ЛГБТ.

Нападение на участников ЛГБТ-акции в Тбилиси, Грузия

А в совместном заявлении по случаю 10-летия стратегического партнерства между США и Грузией подчеркивается, что «устойчивая и плюралистическая демократия, свободные и справедливые выборы, независимые средства массовой информации, уважение прав человека… прозрачное и подотчетное управление и активное гражданское общество» являются важнейшими элементами развития Грузии.

Посольство США в Грузии выразило беспокойство и в связи с уголовным делом, возбужденным против учредителей АО «ТВС Банк», и призвало правоохранительные органы к проведению прозрачного расследования этого дела.

Критичный и резкий тон отчета HRW удовлетворил главную грузинскую оппозицию, которая в очередной раз зафиксировала журналистам, что все, о чем лидеры оппозиции кричали со всех возможных внутренних и международных трибун, нашло свое отражение и подтверждение в документе такой важной и влиятельной международной организации.

Оппозиция в лице соратников Михаила Саакашвили, которая в Грузии неуклонно теряет своих сторонников и собственными действиями и заявлениями отталкивает и пугает население, тем не менее все эти годы продолжает диктовать в стране политическую повестку дня, а на международной арене выступает авторитетным оценщиком происходящих в Грузии событий.

Во всяком случае, отчеты, публикуемые «влиятельными» международными организациями, почти целиком построены на тех позициях и оценках, которые дает протекающим процессам так называемая «главная оппозиция». А главная цель, которую она все эти годы преследует своей оппозиционной деятельностью, — это возвращение к власти, от которой партия Саакашвили была вынужденно отстранена в октябре 2012 года.

В дни новогодних каникул оппозиция в Грузии взяла временный тайм-аут, но так как 2020 год — это год парламентских выборов, можно ожидать, что очень скоро она опять заявит о себе во весь голос и попытается организовать еще не одну акцию протеста, чтобы доказать собственную политическую состоятельность и способность вернуться к управлению страной.