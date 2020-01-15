Берлин, , 14:32 — REGNUM Расследование в отношении бывшего дипломата Евросоюза из Германии и ещё двух сотрудников лоббистской фирмы по подозрению в шпионаже на Китай ведёт генеральная прокуратура Германии. Об этом 15 января сообщает издание Spiegel.

По данным журналистов, сотрудники правоохранительных органов провели утром 15 января обыски в рамках расследования данного дела в квартирах и офисах в Брюсселе и Берлине, и в федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг.

Как считает следствие, двое из числа подозреваемых занимались передачей министерству государственной безопасности КНР частной и служебной информации.

Также известно, что в фокусе внимания следователей оказался экс-сотрудник Еврокомиссии, позднее работавший в Европейской службе внешних связей, был постпредом ЕС в ряде стран и занимал высокие посты в Брюсселе. При этом его имя не сообщается.

Помимо того, уточняется, что в 2017 году подозреваемый завершил свою карьеру в структурах ЕС и стал работать в одной из немецких лоббистских компаний и примерно в это же время стал сотрудничать с представителями китайской разведки, для чего также привлёк ещё двух сотрудников своей фирмы. Позднее один из подозреваемых ездил в Китай, где провел встречу с предполагаемым связным, а лоббистская компания якобы занималась консультацией известных немецких концернов.