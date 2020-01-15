Москва, , 14:27 — REGNUM В России необходимо повысить роль губернаторов в выработке государственных решений федерального уровня. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», — заявил Путин.

В 2020 году был возрождён Госсовет, в работе которого участвуют главы всех регионов.

«За прошедшее время он показал свою высокую эффективность… Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующую роль и статус Государственного совета», — указал президент.