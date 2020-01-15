Джакарта, , 14:26 — REGNUM Правительство Великобритании готово организовать обучение индонезийским рыбакам для повышения их квалификации, сообщает Sindonews.

«Одна из областей, в которой мы можем помочь индонезийским рыбакам, это обеспечить морскую подготовку, чтобы их английский язык был действительно хорошим», — заявила министр Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хизер Уилер в посольстве Великобритании в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании отметило усилия, которые могут быть предприняты вместе со странами АСЕАН для решения глобальной проблемы изменения климата.

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