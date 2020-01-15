Москва, , 14:19 — REGNUM Центральная избирательная комиссия в любой момент готова организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ, если такое решение будет соответствующим образом оформлено. Об этом сегодня, 15 января, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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«Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа», — приводит Интерфакс слова Памфиловой.

Глава Центризбиркома отметила, что перед голосованием должен быть сформулирован пакет предложений, который необходимо обсудить с представителями гражданского общества.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд поправок в Конституцию РФ. В частности, речь шла о запрете для высших должностных лиц иметь иностранное гражданство или вид на жительство, закреплении в Основном законе принципов единой системы публичной власти и эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. Также глава государства допустил, что из статьи о сроках президента можно убрать слово «подряд» и поднять с нынешних десяти лет до 25 лет минимальный срок проживания в стране для кандидатов в президенты.

При этом глава государства заявил, что высказаться о необходимости изменения Конституции РФ должны все граждане РФ.

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