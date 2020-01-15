Москва, , 14:16 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский, комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, обратил внимание на поручение главы государства компенсировать регионам часть выпадающих доходов при применении налогового вычета. По этому поводу он высказался на одном из своих интернет ресурсов:

«Речь идет о бизнесе, не в последнюю очередь, о малом бизнесе. Из Москвы региональные бюджетные проблемы видятся несколько иначе, чем с мест. Типа, инвестиции, новые производства — это будущие рабочие места и будущие же дополнительные налоговые поступления. Следовательно, нужно предоставлять налоговые льготы всем без разбору. Но поставьте себя на место региональных руководителей. Им нужно сверстывать бюджет здесь и сейчас, а то, что будет потом — это потом, да еще, возможно, уже без них. Потому-то регионы с огромной неохотой идут на предоставление региональных налоговых льгот (в основном, часть региональной доли по налогу на прибыль или налог на имущество), часто — только после неформального согласования с федералами.

Отныне по предложению Путина регионам при применении налогового вычета будут компенсированы 2/3 выпадающих доходов. Не знаю, насколько это увеличит приток вложений в территории, но то, что повысит региональную привлекательность — это точно», — считает Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов. Кроме того, на оглашение приехали губернаторы, общественные деятели.

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