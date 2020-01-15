Москва, , 14:13 — REGNUM В Конституции России необходимо закрепить требования по гражданству для лиц, занимающих критически важные должности для обеспечения безопасности страны. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители других федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий проживать постоянно на территории другого государства», — заявил Путин.

Ещё более жёсткие требования должны предъявляться к президенту РФ.

«Предлагаю закрепить требование проживания на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие гражданства или вида на жительство в других государствах. Причём не только на момент участия в выборах, но когда бы то ни было ранее», — отметил Путин.