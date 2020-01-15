Москва, , 14:12 — REGNUM В Конституции РФ не нужны значительные изменения, однако ряд поправок может быть внесён. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года ещё не исчерпан», — заявил Путин.

Вместе с тем допустимо вынесение ряда конституционных поправок, которые являются вполне обоснованными.

«Считаю, что пришло время внести в Основной закон страны изменения, которые гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и решения международных органов могут действовать только в той части, в какой они не противоречат нашей Конституции», — указал президент.